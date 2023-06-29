Лесовладелец: засуха повредит 30-40% латвийских лесов
Foto: LETA

Затянувшаяся засуха наносит урон и латвийским лесам. Повреждения могут составить 30-40%. Об этом в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал член совета Латвийского общества лесовладельцев Артис Вайводс.

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"Я уже 30 лет занимаюсь посадками леса, но не помню такой плохой ситуации, как сейчас. Хуже всего на сухих песчаных почвах и на торфяниках, где буквально пыль стоит. На глинистой почве ситуация немного лучше. Мы, лесовладельцы, всегда готовы к природным рискам. Но никогда они не были столь масштабными, как сейчас. 10% повреждений лесопосадок – обычное явление, но 30-40% - это уже слишком", — признает владелец лесного хозяйства в Латгале.

По словам специалиста, особенно от засухи страдают молодые только что посаженные деревья, которые не успели создать корневую систему. Саженцы, которым 3-4 года, переживут засуху без особых повреждений.

Вайводс назвал и еще одну проблему — если людей в стране становится меньше, то зверья — только больше. И с каждым годом они все больше вредят молодым деревьям.

"Мы несем все больший урон. Особенно страдает сосна – звери съедают верхнюю макушку и она становится кустом, а не деревом. Если раньше лес рос и рос, то при нынешнем количестве зверья приходится осенью обрабатывать лес, чтобы отпугивать животных".

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