Лето возвращается: во вторник воздух вновь прогреется до +25 градусов

Во вторник в Латвии не ожидается интенсивных осадков, станет теплее, прогнозируют синоптики.

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Ночью под влиянием уходящего циклона местами в Видземе и Латгале еще пройдет дождь, но начиная с запада облачность уменьшится. Температура воздуха составит +10…+15 градусов, на побережье — не ниже +17 градусов.

Днем будет переменная облачность с солнцем, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха повысится до +20…+25 градусов.

В Риге во вторник ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +25 градусов днем.