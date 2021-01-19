Летом станет доступна оплачиваемая государством психотерапия и другие виды психологической поддержки

Кабинет министров сегодня утвердил необходимое финансирование для улучшения доступности психической и психологической помощи, сообщили Delfi в Министерстве здравоохранения. Это значит, что уже в середине года латвийцам будет доступна оплачиваемая государством психотерапия или консультации психолога.
Получить оплачиваемую государством психологическую помощь можно будет по направлению семейного врача. Жителям будут доступны до 10 сеансов у психолога или психотерапевта.
Кроме того, увеличится доступность услуг психологической поддержки для подростков в регионах - новые услуги появятся в Вентспилсе, Даугавпилсе и Валмиере, а существующие услуги будут расширены в Риге и Лиепае. Ведомство планирует развить мероприятия поддержки медиков.
“Присвоенное финансирование в этом году составляет более 7 миллионов евро, из них 5,3 млн евро мы направим на доступность разных услуг жителям, а вторая самая большая позиция - 1,6 млн евро поступит в больницы, чтобы начать создавать широкую систему поддержки психоэмоционального состояния медиков”, - указал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).
Павлютс напомнил, что сейчас медики могут получить удаленную консультацию через кризисный центр Skalbes. Он отметил, что негативное влияние Covid-19 на психику жителей будет ощутимо ещё много лет, поэтому услуги надо будет расширить.
В Минздраве отмечают, что многие услуги надо создавать с нуля, поэтому часть из них станут доступны только в середине 2021 года.
Как уже сообщал портал Delfi, специалисты сферы психического здоровья обеспокоены тем, что за пандемией коронавируса последует пандемия психических расстройств. Поэтому специалисты и чиновники Минздрава считают необходимым расширить доступность психической и психологической поддержки населению.