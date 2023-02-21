Левитс аккредитовал нового посла США в Латвии
Foto: US Department of State

Во вторник, 21 февраля, президент Латвии Эгилс Левитс во время торжественной церемонии аккредитовал посла США в Латвии Кристофера Тодда Робинсона. Об этом порталу Delfi сообщили в Канцелярии президента.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года сенат США утвердил кандидатуру Кристофера Т. Робинсона на должность посла Соединенных Штатов в Латвии.

Выступая перед Комитетом Сената США по международным делам в конце ноября, Робинсон назвал своей первоочередной задачей в случае назначения на новый пост защиту американских граждан в Латвии. Также дипломат обещал заняться "активизацией двусторонних усилий по противодействию и сдерживанию российской агрессии, особенно против Латвии, и региональных усилий по укреплению трансатлантической безопасности".

Еще одни приоритетом новый посол считает помощь Риге в отказе от российских энергоносителей.

В своем выступлении перед сенаторами новый посол особо отметил, что Латвия стала убежищем для российских независимых СМИ. Робинсон пообещал поддерживать журналистов, продолжающих делать свою "важную работу".

Робинсон — профессиональный дипломат, проведший на службе более 20 лет. Ранее он работал советником по политическим вопросам в посольстве в Москве и миссии при ОБСЕ в Вене, а также в Ираке, Беларуси, Канаде и Никарагуа. До назначения послом в Латвии Робинсон занимал пост в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

Новый глава американской дипмиссии в Латвии получил образование в Национальном военном колледже США и Университете Джорджа Вашингтона. Помимо английского языка, он владеет русским и испанским. Робинсон женат, вместе с супругой они воспитывают троих дочерей: Фейт ("Веру"), Хоуп ("Надежду") и Черити ("Милосердие").

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Гибкость на рабочем месте. Свобода выбора, которая привлекает таланты
Как найти здоровый баланс на работе и не выгореть
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Гибкость на рабочем месте. Свобода выбора, которая привлекает таланты
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов