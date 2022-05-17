Левитс: для общественной интеграции необходимо образование на госязыке в полном объеме

Для общественной интеграции необходимо образование на государственном языке в полном объеме, заявил на встрече в Рижском замке с депутатами Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке президент Латвии Эгилс Левитс.

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На встрече обсуждались завершенные и предстоящие реформы в сфере, за которую отвечает парламентская комиссия.

В ходе встречи президент уделил большое внимание необходимости усиления политики государственного языка в системе образования, отметив, что для интеграции общества необходимо полноценное обучение на государственном языке. По словам Левитса, именно этот метод дает наилучшие результаты, поэтому дети должны изучать государственный язык с дошкольного возраста.