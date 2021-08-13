Левитс допускает возможность переходного периода в Законе об обязательной вакцинации

Президент Латвии Эгилс Левитс поддерживает рассматриваемый Сеймом законопроект, который предусматривает введение условий обязательной вакцинации от Covid-19 для ряда профессий, одновременно допуская, что может потребоваться переходный период.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") Эгилс Левитс заявил, что задача и обязанность государства — победить пандемию. Президент считает, что это основная цель, и одним из главных мероприятий должно быть расширение охвата вакцинации.

По мнению Левитса, действия правительства отвечают тем же самым принципам и тем же самым целям, что и в других странах ЕС. Поэтому закон о вакцинации от Covid-19 нужно принимать, что не исключает возможности переходных периодов, которые в определенных ситуациях можно было бы продлить. Но основная цель — как можно больше привитых людей — должна быть достигнута.

"Это общая задача как государственности, так и общества — ограничить пандемию и обеспечить, чтобы от нее не пострадали ни экономика, ни люди", — сказал Левитс. Говоря о вакцинации от Covid-19, президент призвал жителей вспомнить, что "мы не враги друг другу и не надо делиться на тех, кто поддерживает и не поддерживает прививки. Борьба идет с одним врагом — опасным вирусом, который продолжает мутировать в различные подвиды, становясь все более опасным для здовья и жизни людей".

Премьер-министр Кариньш указал на то, что через полмесяца свою деятельность возобновят учебные заведения. Правительство намерено сделать все, чтобы занятия проходили очно на протяжении всего учебного года, и школьники могли получить лучшее образование. "Нам нужно создать в школах безопасную среду. У остальных, кто уже не школьник, есть обязанность думать не только о себе, но и о своих соседях, родных, друзьях, и мы можем защитить себя и своих детей, сделать так, чтобы молодежь училась в школах, а старшее поколение не болело и не попадало в больницы", — сказал Кариньш. Премьер-министр считает, что ничего не изменилось - вирус остается потенциально смертельным. Жители знают, как себя защитить — вакцинироваться.

Как уже сообщалось, Сейм рассматривает законопроект, по которому после 1 октября у работодателей будет право уволить работников без сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни Covid-19. Законопроект устанавливает, что работники сферы здравоохранения, длительного социального ухода и социальной реабилитации, а также образования подлежат обязательной вакцинации.

Оппозиция уже предупредила, что планирует приостановить на время провозглашение закона, собрав необходимые для этого 34 подписи депутата Сейма. Такая процедура грозит и сбором подписей за инициирование референдума.