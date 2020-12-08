Левитс: если какой-то министр не понимает своей миссии, премьер должен попросить уйти его в отставку

Правительство — это одна команда, и если кто-то из министров не понимает своей миссии, в таком случае премьер-министр должен попросить его "отойти в сторону". Об этом в интервью ЛТВ заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

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Напомним, неделю назад глава государства провел встречу с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером Сейма Инарой Мурниеце, после которой заявил, что выбранный Кабинетом министров курс на ограничение распространения Covid-19 не является достаточным, поэтому необходимы новые и конкретные решения.

Отвечая на вопрос, изменилось ли что-то с момента встречи, Левитс заметил, что правительство сделало шаги в правильном направлении, ограничив контакты жителей.

"Инфекция распространяется во время контактов, чем меньше возможности для контактов, тем медленней распространяется вирус", — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что было бы лучше, если этот "поворот" произошел быстрей.

"Мы находимся в шторме, и корабль выводит из него команда. Команду возглавляет капитан, т. е. премьер-министр. Мы все полагаемся на капитана и его команду", — проиллюстрировал ситуацию Эгилс Левитс, добавив, что команде нужно работать согласованно, как единой системе. Недопустимо, чтобы после принятия правительственного решения министры писали бы в Twitter, что все могло быть иначе и что в отрасли, которую представляет конкретный министр, не был достигнут желаемый результат.

"Это указывает на отсутствие устной дисциплины у министров. Каждый должен знать, что он — составная часть одной команды, и нести ответственность будут все. У каждого свое задание, и миссия премьер-министра сделать так, чтобы все работали как единая команда", — заявил президент Латвии, указав, что Кариньшу в большей степени это удалось.

Также Эгилс Левитс считает, что если какой-то министр не понимает своей роли в этой команде, то премьер-министр должен попросить его "отойти в сторону". Однако, отвечая на вопрос, нужно ли Кариньшу требовать отставки какого-то министра, президент подчеркнул, что если министры не соблюдают парламентскую дисциплину, то это нужно сделать. Но при этом глава государства выразил надежду, что все министры понимают, что они — одна команда и будут этому следовать.