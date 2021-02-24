Левитс: если после ослабления ограничений вырастет заболеваемость, то министрам придется уйти в отставку

Если после смягчения ограничений заболеваемость Covid-19 повысится, то премьер-министру придется потребовать отставки отдельных министров, заявил президент Латвии Эгил Левитс на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

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По мнению президента, в правительстве сложилась неудовлетворительная ситуация с принятием решений и кризисному менеджменту в связи с Covid-19. Он считает недопустимым, чтобы министры выступали лоббистами "своих" отраслей. Левитс подчеркнул, что Кабинет министров - это ответственное учреждение, которое принимает решения, касающиеся всего государства, а не об отдельных отраслях.

"Каждая отрасль продвигает свои вопросы, например, в данном случае, в связи с ослаблением ограничений, несмотря на возможные последствия для страны", - сказал президент.

Он отметил, что принимать решения об отмене ограничений необходимо с учетом эпидемиологической ситуации и оценок экспертов, которые ясно предупреждают, что смягчение ограничений создаст крупный кризис в системе здравоохранения.

"Когда все-таки принимаются такие решения, основанные на предложениях отдельных министров, то после этого, если уровень заболеваемости будет высоким или существенно повысится, то таким министрам придется брать на себя персональную ответственность", - заявил президент.

Как уже сообщалось, во вторник Кабинет министров концептуально поддержал предложение Министерства экономики разрешить работу магазинов площадью до 300 квадратных метров, но окончательное решение будет принято на заседании правительства в четверг, 25 февраля.

Планируется, что в местах торговли с отдельным входом и площадью до 300 квадратных метров все группы товаров можно будет продавать с понедельника, 1 марта.