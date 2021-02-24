Левитс: если после ослабления ограничений вырастет заболеваемость, то министрам придется уйти в отставку
Foto: LETA

Если после смягчения ограничений заболеваемость Covid-19 повысится, то премьер-министру придется потребовать отставки отдельных министров, заявил президент Латвии Эгил Левитс на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По мнению президента, в правительстве сложилась неудовлетворительная ситуация с принятием решений и кризисному менеджменту в связи с Covid-19. Он считает недопустимым, чтобы министры выступали лоббистами "своих" отраслей. Левитс подчеркнул, что Кабинет министров - это ответственное учреждение, которое принимает решения, касающиеся всего государства, а не об отдельных отраслях.

"Каждая отрасль продвигает свои вопросы, например, в данном случае, в связи с ослаблением ограничений, несмотря на возможные последствия для страны", - сказал президент.

Он отметил, что принимать решения об отмене ограничений необходимо с учетом эпидемиологической ситуации и оценок экспертов, которые ясно предупреждают, что смягчение ограничений создаст крупный кризис в системе здравоохранения.

"Когда все-таки принимаются такие решения, основанные на предложениях отдельных министров, то после этого, если уровень заболеваемости будет высоким или существенно повысится, то таким министрам придется брать на себя персональную ответственность", - заявил президент.

Как уже сообщалось, во вторник Кабинет министров концептуально поддержал предложение Министерства экономики разрешить работу магазинов площадью до 300 квадратных метров, но окончательное решение будет принято на заседании правительства в четверг, 25 февраля.

Планируется, что в местах торговли с отдельным входом и площадью до 300 квадратных метров все группы товаров можно будет продавать с понедельника, 1 марта.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

19

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

президент Латвии Коронавирус Кабинет министров Кришьянис Кариньш Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Hовости недвижимости

Уникальный Lofts and Rosegold приглашает на индивидуальный осмотр квартир
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!
Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Rēdera Nami покажут оставшиеся квартиры, начиная от 40 000 евро