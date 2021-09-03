Левитс: хотите жить долго, сделайте прививку
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

"Если вы хотите жить долго, пожалуйста, сделайте прививку", — с таким призывом к людям в возрасте обратился президент Латвии Эгилс Левитс.

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Так глава государства в интервью на телеканале TV3 прокомментировал низкие показатели вакцинации в Латвии.

Левитс считает, что вакцинация в Латвии не будет обязательной, но в отдельных отраслях надо обеспечить безопасность.

Комментируя недавние акции протеста, президент заметил, что люди в демократическом государстве вправе высказывать свою точку зрения. Впрочем, он сам — за вакцинацию, поскольку это единственный выход из пандемии Covid-19.

Одновременно Левитс признает, что не все решения правительства в преодолении ковид-кризиса были успешными, поэтому часть — отменена, но президент не считает, что это станет проблемой для Латвии, поскольку ситуация нова для всего мира, и правительства всех стран ищут решения.

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Эгилс Левитс президент Латвии Коронавирус пандемия Covid-19 TV3
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