Левитс и Кариньш: экономический кризис преодолен, мешают пандемия и гибридная угроза из Беларуси

Экономический кризис позади: ВВП Латвии быстро растет и достиг докризисного уровня, уменьшается уровень безработицы. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и президент Эгил Левитс провели встречу, после которой выступили перед журналистами и рассказали о ситуации в стране. Трансляцию пресс-конференции можно было посмотреть здесь.

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Президент подчеркнул, что у Латвии есть потенциал для быстрого экономического роста, и политика правительства должна быть нацелена на его стимулирование. Это касается и налоговой политики, и кадровой, и образовательной, отметил президент и призвал при новом распределении бюджета выделить больше денег на образование.

Премьер подтвердил, что наблюдается рост, но есть два вызова — пандемия и гибридная угроза на латвийско-белорусской границе. Он в очередной раз призвал всех привиться от коронавируса и как пример привел Данию, где высокий охват вакцинации позволил отменить коронавирусные ограничения.

Он призвал всех желающих, кто уже прошел вакцинацию, привиться третьей дозой для закрепления эффекта. Несмотря на то, что Евросоюз решил, что в первую очередь нужно обеспечить вакцинами весь мир, в том числе бедные страны, а потом уже думать о третьей дозе, Кариньш сказал, что около 600 тысяч вакцин с истекающим сроком годности в масштабах мира мелочь, а для Латвии это существенное количество, поэтому в первую очередь нужно предложить их латвийцам, а потом уже жертвовать другим странам.

2 сентября Левитс открыл первое за полтора года очное заседание Сейма. Он выступил с речью о том, что обязательная вакцинация для представителей определенных профессий нужна, и раз Сейм зашел в политический тупик и не смог принять соответствующее решение, право принять это решение нужно передать Кабинету министров.

Он изложил в пяти пунктах новый план действий для политиков.

Во-первых, по словам президента, Сейму нужно принять такой закон, который бы давал Кабинету министру и самоуправлениям право устанавливать конкретное регулирование, которое необходимо для ограничения пандемии Covid-19.

Во-вторых, подчеркнул Эгилс Левитс, есть такие правила, которые должны приниматься централизованно, их действие должно распространяться на всю страну, а есть сферы, в которых преимущества дает децентрализованное принятие решение.

"Кабинету министров на основе закона нужно будет принять правила о профессиях, для которых необходима вакцинация, например, для социальных и медицинских работников, учителей, поставщиков определенных услуг, например, в культурных учреждениях, кафе и так далее. Но Кабинет министров об этом должен дискутировать и принимать каждое решение отдельно", — обозначил позицию Эгил Левитс.

По словам президента, Сейм должен принять такое регулирование, которое позволило бы принимать децентрализованные решения на уровне самоуправлений и учреждений — например, о доступности школ и детсадов с учетом эпидемии.

В-третьих, нужно определить, какие мероприятия и услуги будут доступны только при предъявлении "ковидного" сертификата.

"Такое регулирование соответствует Сатверсме и Европейской конвенции по правам человека, как недавно постановил Европейский суд по правам человека в одном аналогичном деле. Это законно и соразмерно, так как должным образом учитываются права и интересы людей, которые снизили риск заражения для себя и других посредством вакцинации", — такую оценку разделению жителей страны на "привитых" и "непривитых" в контексте доступности услуг дал президент страны.

В-четвертых, президент сказал, что этой осенью — с учетом того, что вакцины доступны и каждый желающий может привиться — недопустима такая масштабная остановка экономики, как в прошлый "ковидный" год.

"Исключение может быть сделано только, если заболеваемость достигнет такого высокого уровня, что появится угроза: что наша медицинская система может быть перегружена и не выдержит", — подчеркнул Левитс.

В-пятых, президент считает, что всем жителям страны, которые уже привились, через определенное время надо дать право ревакцинироваться, получив еще одну инъекцию.