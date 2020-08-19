Левитс и Кариньш поддерживают введение санкций ЕС для белорусских чиновников

Президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш придерживаются единого мнения, что Европейский союз (ЕС) должен ввести санкции в отношении ряда белорусских чиновников, ответственных за нечестные президентские выборы и репрессии против протестующих.

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В ходе состоявшейся сегодня встречи Левитс и Кариньш обсудили ситуацию в Беларуси, а также позицию Латвии, стран Балтии и ЕС по этому вопросу.

После встречи Левитс заявил СМИ, что президенты стран Балтии и Польши поддерживают требование белорусского народа о проведении новых, справедливых выборов, за которыми будут наблюдать международные эксперты и в которых сможет участвовать любой желающий.

Левитс также подчеркнул, что на уровне ЕС должны быть введены санкции в отношении тех белорусских чиновников, которые несут ответственность за искажение результатов президентских выборов и подавление протестов.

"Мы — четыре страны с единым мнением, и мы будем представлять его в ЕС. На наш взгляд, это в интересах белорусского народа, а также в наших интересах. Беларусь сама должна решать свою судьбу", — подчеркнул Левитс.

Премьер также согласился с тем, что в Беларуси необходимо провести новые, честные и открытые выборы, добавив, что на предстоящей сегодня встрече лидеров ЕС он будет убеждать другие европейские страны присоединиться к позицим стран Балтии и Польши, то есть поддержать проведение новых президентских выборов в Беларуси и ввести санкции против белорусских чиновников.

Он добавил, что санкции должны быть направлены не против экономики Беларуси, а против тех, кто несет ответственность за содействие или совершение насилия в отношении мирных демонстрантов.