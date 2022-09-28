Левитс и Кариньш: предусмотренная в Латвии поддержка в связи с энергокризисом — одна из самых щедрых в ЕС

Общая поддержка, выделенная в Латвии населению и предпринимателям в связи с энергетическим кризисом, является одной из самых масштабных, если не самой масштабной в странах Европейского союза, если считать в процентах от ВВП, отметил сегодня на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") президент Эгил Левитс.

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По словам Левитса, решения правительства очень важны как для обеспечения достаточного количества природного газа для отопления, так и для оказания помощи тем, у кого возникнут трудности с оплатой тепла и электроэнергии.

Кариньш также отметил, что введенный потолок цен на энергоресурсы для жителей и предприятий Латвии сформировал один из самых объемных пакетов поддержки в Европе. Счета будут меньше и для домохозяйств, и для предприятий, которые таким образом сумеют сохранить конкурентоспособность на мировом рынке, пояснил премьер-министр.

Глава правительства заявил, что внедрение компенсационных мер поддерживают и бизнес-организации, в сотрудничестве с которыми они разрабатывались.

Как сообщалось, правительство во вторник утвердило поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, предусмотрев дополнительные меры поддержки для населения и бизнеса в предстоящий зимний сезон.

Предусмотрено, что первые 100 киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии будут предоставляться всем домохозяйствам по фиксированной ставке, не превышающей 160 евро за мегаватт-час (МВт/ч). Предприятия получат компенсацию в размере 50% от цены на электроэнергию свыше 160 евро за МВт/ч. Упущенная выгода торговца электроэнергией будет компенсирована за счет государственного бюджета.

Что касается домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, то государство будет компенсировать торговцам сумму cвыше 108,75 евро за МВт/ч.

Будет сохранена уже одобренная поддержка по расчетам за теплоснабжение до 150 евро за МВт/ч, где государство компенсирует 50% цены, превышающей 68 евро за МВт/ч. Государство будет компенсировать и 90% той части, которая превышает 150 евро за МВт/ч.

Поддержка будет предоставляться в период с 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года.