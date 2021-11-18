Левитс: история показала, что мы умеем справляться с кризисами

Хотя сегодняшняя ситуация сложна история доказывает, что мы с кризисами справляемся, и это серьезное основание говорить - мы и с этими кризисами справимся, заявил в интервью Латвийскому телевидению президент страны Эгилс Левитс.

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Отвечая на вопрос о разделении общества в вопросе вакцинации, президент пояснил, что существуют разные мнения. Он подчеркнул, что Латвия — демократическое государство и в демократии никогда не бывает полного единства.

Левитс также отметил, что все вовлечены в кризис Covid-19, не только правительство, но и "каждый несет личную ответственность за то, что он вакцинировался и убедил вакцинироваться своих близких — так мы преодолеем этот кризис".

"Мы видим, что ни в одной стране этот кризис не очень хорошо управляется, даже в старых демократиях Европы", — заявил глава государства, добавив, что Латвия посредственна в этом аспекте.

Говоря о ситуации на латвийско-белорусской границе, политик указал, что несколько дней назад он встретился с президентами Литвы, Эстонии и Польши, и страны договорились о необходимости защиты границ.

"Это не кризис беженцев, это гибридная атака на Евросоюз — на Латвию, Литву и Польшу — и в этом отношении наши три государства едины. За нами стоят Евросоюз и НАТО. Мы не одни, потому что мы защищаем как границу Латвии, так и границу Евросоюза и НАТО", — заявил Левитс.

В государственный праздник президент пожелал всем больше самоуверенности, подчеркнуть, что это важно именно 18 ноября, поскольку, как показывает история, "мы были сильны, сегодня мы сильны и будем сильными в будущем".