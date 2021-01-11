Левитс: Латвии нужна юридическая академия
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Латвии необходима юридическая академия, заявил президент Эгил Левитс на пресс-конференции, организованной Государственным контролем и Министерством юстиции.

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Левитс отметил, что пока результаты деятельности прокуратуры недостаточны, несмотря на то, что количество прокуроров на 1000 жителей в Латвии достаточное.

По словам президента, если проблемы в работе прокуратуры продолжаются, необходимо провести реформы. Новый генеральный прокурор Юрис Стуканс понимает необходимость реформ и готов их внедрять.

В то же время Левитс подчеркнул, что реформы не могут зависеть от доброй воли генерального прокурора — необходимо внедрять институционализированные решения, поэтому участие Кабинета министров и Сейма также важно.

Президент согласился с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что в Латвии необходимо развивать юридическое образование.

"Необходимо постоянно учиться и повышать свой уровень образования. Это не могут быть курсы, здесь необходимо учреждение", — сказал Левитс, добавив, что юридические академии существуют в других государствах, и такой вузх необходим и в Латвии.

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Юрис Стуканс Кабинет министров ОЭСР Сейма Эгил Левитс
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