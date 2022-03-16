Левитс: Латвия будет придерживаться общей позиции с другими странами по вопросу установления бесполетной зоны над Украиной

Латвия будет придерживаться единой позиции с другими странами относительно установления бесполетной зоны над Украиной, заявил президент Эгил Левитс сегодня на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

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"Позиция Латвии такая же, как и у всех других стран Евросоюза и НАТО: главное — защитить Украину", — сказал президент. Он пояснил, что воздушное пространство над Украиной может быть защищено различными способами, как путем установления бесполетной зоны, так и с помощью противовоздушных ракет.

Левитс подчеркнул, что в настоящее время Украина получает большое количество ракет противовоздушной обороны и заметно, что доминирование России в воздушном пространстве Украины очень ограничено. Левитс подчеркнул, что все варианты открыты и будут обсуждаться в следующий четверг на саммите НАТО, где президент тоже примет участие.

Кариньш согласился со словами Левитса. Премьер-министр подчеркнул, что в вопросе установления бесполетной зоны следует помнить: введение такого запрета закроет небо и для украинской авиации, которая до сих пор эффективно действует и уничтожает российские танки и другое вооружение на земле.

Кариньш также заявил, что вторжение Владимира Путина на Украину объединило западный мир. "Мы во всех западных демократиях должны понять, что борьба идет не только против Украины, борьба Путина осуществляется против западной демократии как таковой", — сказал премьер.

Как уже сообщалось, саммит НАТО состоится 24 марта в Брюсселе.