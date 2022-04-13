Левитс: Латвия продолжит оказывать военную и гуманитарную помощь Украине

Страны Балтии и Польша продолжат активно оказывать как военную, так и гуманитарную помощь Украине. Об этом в среду, 13 апреля в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявили главы Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

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В Госканцелярии президента Латвии сообщили, что президент Владимир Зеленский высоко оценил этот визит, подчеркнув, что президенты выразили особую поддержку Украине, а также посетили разрушенные города и села и стали свидетелями ужасающих результатов российской агрессии. Как ранее сообщалось, главы стран Балтии и Польши посетили разрушенную Бородянку - город, который значительно пострадал от войны.

Эгилс Левитс особо подчеркнул, что Латвия будет поддерживать скорейшее обеспечение Украине статуса страны-кандидата ЕС. Латвия будет способствовать тому, чтобы получение этого статуса со стороны ЕС было рассмотрено как можно быстрее и украинцы видели, что попытки защитить европейские ценности не были напрасными.

Президент Латвии также отметил, что увиденные последствия трагической войны в Украине еще больше убеждают в том, что Россия и все виновные в военных преступлениях - от отдающих приказы до их исполнителей - должны понести наказание.

В рамках встречи Зеленский выразил надежду, что страны Балтии и Польша своими портами могли бы помочь Украине в сфере экспорта зерна. Латвия заверила, что со своей стороны максимально готова сотрудничать.

Также страны Балтии и Польша пообещали, что продолжат поддерживать эффективные санкции против России.

В свою очередь Зеленский призвал международное сообщество понять, что финансовая и экономическая помощь стране нужна не только после войны - она нужна уже сейчас, чтобы государство могло функционировать в военное время.