Левитс: Латвия стала более латышской

В течение этого года Латвия стала более латышской, заявил в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Эгилс Левитс, сообщает агентство LETA.

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Президент акцентировал, что наконец-то принято решение о переходе на латышский язык обучения во всех школах. По мнению Левитса, это решение нужно было принять уже давно, но оно все время откладывалось.

Также Левитс напомнил, что "начато удаление "окупеклисов" (прямая цитата, okupeklis — уничижительное название памятников советского периода — Ред.) и всех знаков, названий улиц советской колонизации".

"Латвия стала более латышской", — так охарактеризовал события последнего года Эгилс Левитс, признав, что на многие процессы повлияла война, начатая Россией в Украине.

Также Левитс сказал в интервью, что сейчас в сфере национальной безопасности акцент надо делать на внутреннюю безопасность.

"Наш первый приоритет - национальная безопасность. Это и внешняя безопасность, в которой мы действительно достигли хорошего уровня. Наши Национальные воооруженные силы высокого качества, что было достигнуто за последних восемь лет. Латвию также очень высоко оценивают на уровне НАТО за подготовку и профессионализм солдат", — сказал Левитс.

При этом он указал, что с внутренней безопасностью ситуация противоположная. "Долгое время ей не уделялось должного внимания. Я много раз говорил, что сейчас надо делать гораздо больший упор на укрепление служб внутренней безопасности. Думаю, это должно быть учтено в новом бюджете", — сказал глава государства.

По мнению Левитса, некоторые политики и граждане Латвии, которые раньше скорее поддерживали Россию, свое мнение изменили. Те же, кто все еще поддерживает Россию, стали радикальнее, что увеличивает объемы работы Государственной службы безопасности.