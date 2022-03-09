Левитс: Латвия в безопасности, но НАТО укрепит восточный фланг
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Несмотря на начатую Россией войну в Украине, Латвия находится в безопасности, и НАТО решило еще больше укрепить свой восточный фланг. Об этом в интервью телеканалу ТВ3 заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Президент напомнил, что на этой неделе Латвию посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие лидеры Альянса. Все они подтвердили, что вся территория НАТО находится под защитой и "каждый сантиметр государства-члена Альянса" будет защищен.

Левитс подчеркнул, что НАТО, в которую входит и Латвия, является сильнейшей оборонной организацией в мире.

Политик признал, что безопасность по-прежнему необходимо повышать, поэтому НАТО укрепляет восточный фланг, а это означает увеличение численности войск, улучшение вооружения и повышение боевой готовности.

"Россия брутальна, но не сильна и могущественна", — сказал Левитс, добавив, что Украина очень мотивирована защищать себя, поэтому Россия не может победить, и становится все более брутальной.

Говоря о западных санкциях против России, Левитс отметил, что они уже работают, в результате чего, например, российский финансовый рынок фактически рухнул. Однако есть еще и другие варианты в сфере санкций, например, они могут касаться нефти угля и газа.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться