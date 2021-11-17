Левитс: локдаун следовало ввести на 10 дней раньше, в борьбе с Covid-19 нужно учитывать принцип региональности

Президент страны Эгилс Левитс в преддверии Дня независимости Латвийской Республики дал интервью программе Spried ar Delfi.

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Глава государства считает, что Кабинет министров принимает преимущественно правильные решения, однако часто — с большим опозданием. Левитс указал на то, что локдаун следовало бы ввести примерно на 10 дней раньше.

"Если бы такое решение было бы принято раньше, то было бы лучше, но у нас коаалиция из четырех партий. Такой коалицией руководить трудно. В следующем году будут выборы. Как избиратели, мы должны убедиться, что не голосуем за популистов, потому что мы видим, как они рушатся сразу после избрания в Сейм", — сказал Левитс. По словам главы государства, именно популизм сегодня является самой большой угрозой демократии не только в Латвии, но и в других европейских странах.

Президент страны признал, что политики сейчас думают о своих рейтингах, и в известной мере это будет продолжаться в силу приближения парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2022 года.

Отвечая на вопрос о том, способно ли правительство преодолеть кризис, президент отметил, что как Кабинет министров, так и коалиция — это отражение политического выбора граждан, сделанного гражданами в 2018 году. И с таким выбором нужно жить.

Эгилс Левитс также считает, что в борьбе с Covid-19 нужно больше учитывать региональный принцип. По словам президента, уровень заболеваемости в регионах отличается. Особо трагичная ситуация — в Латгалии.

"Чем больше ограничений, тем больше снижаются показатели заболеваемости Covid-19. Дополнительные ограничения нужно вводить, если в каком-то крае или городе наблюдается вспышка заболеваемости", — считает президент страны.

С полной записью интервью — можно ознакомиться здесь.