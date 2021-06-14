Левитс: массовые депортации не сломили латышский народ

Ни в 1941 году, ни ещё более массовые депортации в 1949 году не сломили латышский народ, заявил президент Эгил Левитс на виртуальном памятном мероприятии "Увезенные. Незабытые. 80 лет со дня депортаций 14 июня".

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"80 лет назад за одну ночь были жестоко разбиты жизни 15 443 граждан Латвии. Наша страна была оккупирована, и на полную мощность работал насильственный механизм репрессий Советского Союза. Латвия больше не могла выполнять самую важную обязанность демократического государства - защищать жизнь и свободу своих граждан", - напомнил Левитс.

Царили законы чужой и нелегитимной власти, целью которой было подчинить латвийское общество, разорвать родственные и гражданские связи, уничтожить любое сопротивление.

"Более 15 тысяч человек - государственные деятели и юристы, священники и офицеры, чиновники и предприниматели, учителя, крестьяне и художники вместе с семьями - были репрессированы. За то, что они служили своей стране и жили своей нормальной повседневной жизнью", - сказал президент.

По его словам, масштаб совершенного Советским Союзом преступления против народа Латвии характеризуется количеством депортированных людей.

"Но, озвучив имя каждого высланного человека, каждого ребенка, мы можем понять глубину трагедии. Поэтому сегодня по всей Латвии прозвучат имена 15 443 депортированных латвийцев", - сказал президент.

"Сопротивление с оружием в руках началось сразу после оккупации и продолжалось до конца 50-х годов. Ненасильственное сопротивление продолжалось все годы оккупации, - напомнил Левитс. - Рассказы о депортации передаются от дедов внукам. Независимая Латвия существовала в сердцах и умах людей, давала силы бороться за восстановление своего государства. Мы несём в себе как трагедию своих предков, так и их силу".