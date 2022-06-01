Левитс: мир в Европе возможен только если Украина полностью восстановит суверенитет и вернет территории

Мир в Европе возможен только в том случае, если Украина полностью восстановит свой суверенитет и территориальную целостность. Об этом президент Эгилс Левитс заявил журналистам после встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

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Левитс подчеркнул, что президенты обсуждали российскую агрессию против Украины. И Левитс, и Сакелларопулу согласились с тем, что жестокая агрессия против независимого и демократического государства недопустима, как и нарушение международного права.

Президент также обратил внимание на то, что и Греция, и Латвия приняли украинских беженцев. Он подчеркнул: делается все возможное, чтобы помочь Украине. Левитс заверил, что Латвия помогает и будет продолжать помогать Украине в военном, политическом и экономическом плане.

"Латвия считает, что сейчас настало время для Европейского союза (ЕС) предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз. Латвия считает, что агрессия России неприемлема, поэтому необходимо предпринять правовые шаги, включая создание международного трибунала, который будет расследовать агрессию России против Украины", — сказал Левитс.

Кроме того, президенты обсудили вопросы безопасности в Европе в целом, а также предстоящий в конце июня саммит НАТО в Мадриде, на котором будет принята новая концепция обороны Североатлантического альянса. По словам Левитса, Латвия выступает за то, чтобы эта концепция основывалась на реалистичной оценке ситуации, а также было принято решение о постоянном присутствии сил НАТО в странах Балтии.

Президент отметил, что Латвия приветствует предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как это укрепит всех членов альянса. Он положительно оценил и соглашение ЕС по шестому пакету санкций против России, но отметил, что в долгосрочной перспективе Европа должна обеспечить свою энергетическую независимость и независимость от поставок российских ископаемых ресурсов.

"Война России на Украине вызвала или угрожает вызвать глобальный продовольственный кризис. Латвия и Греция должны работать вместе, чтобы предотвратить его. Переговоры с президентом Греции были плодотворными. Мы констатировали, что придерживаемся одинаковой позиции по всем важным вопросам. Мы выступаем за укрепление ЕС и НАТО и повышение безопасности в Европе", — сказал Левитс.

Сакелларопулу, со своей стороны, отметила, что ее визит свидетельствует о желании углубить и расширить отношения двух стран. По ее мнению, это пойдет на пользу жителям как Латвии, так и Греции. Президент Греции отметила, что разделяет с Левитсом видение путей достижения безопасности, мира и процветания.

Она также подчеркнула, что в силу своего географического положения и прошлого Латвия осознает риски, исходящие от тех, кто хочет переписать историю. Президент Греции заявила, что страна осудила российское вторжение и оказала практическую поддержку Украине, направив туда гуманитарную помощь и оборонное оборудование. Греция также приняла тысячи украинских беженцев.

"Несмотря на то, что мы находимся на перекрестке между Востоком и Западом, в последние годы мы пережили огромный кризис, который вызвал проблемы в нашей стране. Это кризис миграции и беженцев. Мы также обсуждали с президентом, как обеспечить безопасность наших границ", — сказала Сакелларопулу.

Она указала, что у Греции имеются разногласия с Турцией, которая по-прежнему продолжает нарушать различные международные нормы и использует довольно враждебную риторику, даже угрозы. В нынешних геополитических условиях, когда Россия вторглась на Украину, это не только подрывает двустороннее взаимопонимание, но и создает различные угрозы стабильности в регионе, считает президент Греции.

Она также отметила, что Греция хочет углубить двусторонние отношения с Латвией в таких сферах, как экономика, торговля, культура, транспорт и энергетика, а также туризм.