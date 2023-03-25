Левитс: мы обязаны показать миру истинное лицо России

"Мы обязаны показать миру истинное лицо России", - заявил президент Эгил Левитс на мероприятии "Увезенные. Незабытые", посвященном депортациям 25 марта 1949 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он подчеркнул, что 74 года назад более 42 тысяч жителей Латвии были насильно вырваны из своих домов, незаконно депортированы за тысячи километров в вагонах для скота. Это были преступные действия советских оккупационных властей против латышского крестьянства, нацеленные на подрыв латышской идентичности и ослабление сопротивления советской власти, которые привели к гибели многих людей.

Левитс отметил, что массовые депортации 40-х годов были одним из многих преступлений Советского Союза. Для этих преступлений не существует срока давности, но ни советский тоталитарный режим, ни его преступления никогда не подвергались международному преследованию. По словам Левитса, сегодня дороже всего за эту несправедливость платит народ Украины, в которую вторглась Россия.

"Мы не можем допустить повторения истории. Мы обязаны везде и всегда называть российский агрессивный империализм и преступления России своими именами, открыть миру истинное лицо России. Мы хотим, чтобы Россия была наказана за совершенные ею преступления", - сказал Левитс.

Он отметил, что возможность свободно рассказывать об истинном прошлом латышского народа была возвращена только с восстановлением независимости страны. Испытания и потери, выпавшие на долю каждой отдельной семьи, переплелись в большую национальную трагедию, которая стала частью истории Латвии.

Как сообщалось, сегодня в регионах и городах Латвии одновременно прошло мероприятие в честь 74-й годовщины депортаций 25 марта 1949 года. В 43 самоуправлениях были зачитаны имена депортированных, их возраст и место жительства. Чтения открыл президент Эгил Левитс.