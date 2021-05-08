Левитс на Братском кладбище: Латвия не участвовала во Второй мировой, наших ребят призвали в чужие армии

В субботу, 8 мая, президент Латвии Эгилс Левитс почтил память жертв Второй мировой войны и отметил очередную годовщину разгрома нацизма, возложив венок на Братском кладбище в Риге. Также глава государства произнес речь по поводу этой даты, отметив, что многие страны Европы 8 мая отмечают освобождение, однако для Латвии освобождение наступило лишь в 1990-1991 годах.

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"Спустя 45 лет после того, как освобождения дождались народы Западной Европы, и мы вернули свою независимость. Сегодня, 8 мая, мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не участвовала во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши ребята были призваны в армии обеих воюющих сторон, они воевали за чужие цели, в составе чужих армий. И у нас было очень много гражданских жертв. Хочу сказать, что Латвия принадлежит к тем странам, которые во время Второй мировой, не участвуя в войне как государство, пострадали больше всего", — поделился с собравшимися Левитс.

Что касается 9 мая, то президент Латвии подчеркнул, что в эту дату "мы будем отмечать День Европы". "Начало Дню Европы было положено в 1950 году декларацией тогдашнего главы МИД Франции Шумана о будущем Европы. Она стала основой для созданного впоследствии Евросоюза, страной-участницей которого мы являемся. 9 мая объединяет все страны ЕС, в том числе и Латвию. Мы вместе, чтобы совместно творить будущее Европы", — отметил Левитс.