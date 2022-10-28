Левитс назовет кандидата в премьеры после того, как в проекте правительственной декларации будут ясно обозначены задачи

Президент Латвии Эгил Левитс планирует выдвинуть кандидатуру премьер-министра только тогда, когда в проекте правительственной декларации будут достаточно четко обозначены пункты, которые необходимо реализовать, и "мы будем уверены, что это правительство намерено сделать что-то значимое". Об этом президент заявил на конференции "Краеугольные камни развития латвийского государства".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При этом президент добавил, что хотел бы увидеть не только меморандум коалиционных партий, но и проект декларации нового правительства.

Напомним, что сразу после выборов в 14-й Сейм политики начали переговоры о создании новой коалиции. Пока есть лишь концептуальная договоренность о создании нового Кабинета министров силами трех политических сил — "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения, у которых суммарно 54 из 100 голосов в новом Сейме. Предполагается, что в такое трехпартийное правительство возглавит действующий премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), он же взял на себя инициативу ведения переговоров. Однако официально президент Левитс пока не номинировал Кариньша на должность премьер-министра, дожидаясь исхода переговоров и гарантий того, что правительство будет создано.

В пятницу, 28 октября, Левитс подчеркнул, что при формировании нового правительства следует искать общий знаменатель, как работать в ближайшие годы. "Проект декларации правительства должен содержать цели, как работать в ближайшие четыре года, с учетом следующих 10 лет", — сказал Левитс.

На конференции президент заявил, что есть несколько областей, по которым в декларации должны быть серьезные пункты, в том числе национальная безопасность и внешняя политика, национальная идентичность, включая латышский язык, конкурентоспособность Латвии. Левитс также упомянул о развитии цифровизации, совершенствовании общего образования, популяризации высшего образования и науки. Привлечение квалифицированной рабочей силы, демографические вопросы и государственное управление также имеют важное значение.