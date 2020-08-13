Левитс не будет поздравлять Лукашенко с избранием

В распорядке дня президента Латвии Эгила Левитса не запланирована отправка поздравлений президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщила агентству LETA помощница Левитса Айва Розенберга.

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Как Левитс заявил сегодня журналистам, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польше Анджей Дуба собираются выступить с совместным заявлением. Его можно разделить на три части. В первой лидеры стран попросят деэскалировать ситуацию и прекратить любое насилие, во второй — расследовать ситуацию и соблюдать права человека, в том числе право на публичное выражение мнения, в третьей — начать диалог с белорусским обществом.

Как считает Левитс, демократические движение в Беларуси децентрализовано и борется за демократическую и независимую Беларусь, что в интересах и народа этой страны, и Евросоюза.

Левитс подчеркнул важность солидарности латвийского гражданского общества с белорусами, напомнив, насколько 30 лет назад такая солидарность была важна для независимости Латвии.