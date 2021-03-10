Левитс не хочет, что чтобы правительство Кариньша cменилось: "Можем угодить в болото"

"Сейчас мы находимся посреди кризиса. И посреди кризиса менять правительство было бы неразумно", — заявил в среду, 10 марта, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Латвии Эгилс Левитс. "Пытаясь найти в сложной ситуации что-то принципиально новое, можем угодить в болото", — добавил глава государства.

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Также Левитс отметил, что в интересах общества, чтобы правительство Кариньша "улучшило и продолжило свою работу".

"Если будет необходимость — придется заменить. Но на данный момент такого не планирую", — заявил в эфире передачи "Панорама" на Латвийском телевидении премьер Кришьянис Кариньш, комментируя возможность того, что в правительстве начнутся перестановки.

На вопрос, допускает ли он замену какого-либо министра, Кариньш ответил, что в данный момент он сосредоточен на работе. На уточняющий вопрос, удовлетворен ли он работой всех министров, премьер ответил, что правительство в целом шаг за шагом продвигается вперед.

Позже он оговорился, что "один-два министра заставляют о себе задуматься", но в целом Кабмин работоспособен.

Ранее спикер Сейма Инара Мурниеце заявила, что правительство во главе с Кариньшем должно продолжать работу, но возможна замена некоторых министров. Она не уточнила, о каких именно министрах идет речь.