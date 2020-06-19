Левитс не прислушался к жалобам самоуправлений, заявил, что провозгласит закон о территориальной реформе

Несмотря на призывы руководителей самоуправлений, президент Эгил Левитс провозгласит закон об административно-территориальной реформе (АТР).

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Сегодня на пресс-конференции президент заявил, что реформа необходима, чтобы повысить потенциал самоуправлений, добиться, чтобы их население получало качественные и равноценные услуги. Реформа — в интересах всех жителей страны, поэтому она должна состояться, подчеркнул Левитс.

По словам президента, он хорошо осознает, что реформа — наболевшая проблема, которая касается почти каждого, но ее невозможно решить законом, который устроит всех.

Президент подчеркнул, что в результате АТР не должны исчезнуть местные сообщества. Государство должно создать условия, чтобы голоса местных сообществ были услышаны.

Левитс также подчеркнул, что подготовительный этап реформы был недостаточно продуман. Ради того, чтобы быстро принять закон, не был проведен тщательный анализ ситуации.

Как сообщалось, Сейм утвердил закон об АТР 10 июня. Он предусматривает, что с 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления вместо 119 нынешних.

Руководители 46 самоуправлений обратились к президенту с просьбой приостановить АТР, которая сократит количество самоуправлений в Латвии в три раза. Самоуправления считают принятый закон некачественным, недостаточно аргументированным, а саму реформу — недемократичной.