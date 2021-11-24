Левитс не видит нужды в переговорах с Лукашенко о кризисе с мигрантами

Президент Латвии Эгилс Левитс не считает нужным в контексте миграционного кризиса разговаривать с Александром Лукашенко, сообщила агентству LETA глава медиа-центра Канцелярии президента Юстине Дейчмане.

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Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа в интервью BBC сообщил, что кризис с мигрантами, который образовался на границе Беларуси и Европейского Союза (ЕС), можно решить путем переговоров с Лукашенко. Как пояснили в бюро литовского президента, это не значит, что минский режим будет признан легитимным.

Однако слова Науседы в Литве вызвали достаточно бурную реакцию и со стороны парламентских депутатов, и со стороны политологов. Министр иностранных дел Литвы назвал его заявления неожиданными, напомнив, что до этого президент достаточно уверенно выступал против контактов с Лукашенко.

Между тем, на просьбу прокомментировать слова Левитса по этому поводу, представительница Канцелярии президента заявила, что позиция Латвии уже была четко выражена, в том числе на уровне главы государства. Дейчмане подчеркнула, что ЕС и Латвия ожидают действий от режима Лукашенко, которые завершат гибридную атаку, освободят заключенных и положат конец насилию против белорусских граждан.

"Режиму в Минске не стоит надеяться на то, что под давлением на границы ЕС будет достигнута легитимность правления Лукашенко. Мнения Латвии и ЕС останутся неизменными: Беларуси как можно скорее необходимо провести повторные, свободные и демократические выборы с присутствием международных наблюдателей. Также ожидаем солидарности ЕС в укреплении общей границы", — подчеркнула представительница Канцелярии президента.

Как сообщалось ранее, в ходе гибридной атаки со стороны режима Лукашенко были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных мигрантов в Латвию, Литву и Польшу. Большинство из этих людей прибыли в Беларусь из Ирака.

ЕС обвинил минский режим в стремлении отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции, которые направлены против Беларуси.