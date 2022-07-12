Левитс: о привлечении женщин к обязательной военной службе нужны дискуссии

Идею создания службы национальной обороны нужно поддержать, но об обязательном привлечении к ней женщин нужны дискуссии, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент и главнокомандующий Национальными вооруженными силами (НВС) Эгил Левитс.

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В целом он поддерживает план создания службы национальной обороны.

"У нас очень хорошие вооруженные силы высокого уровня, профессиональные вооруженные силы, можно сказать, одни из лучших в НАТО", — сказал президент.

Однако в Латвии не хватает резервистов, которые прошли бы военную подготовку, поэтому нужна обязательная военная служба.

"Профессиональные вооруженные силы есть, но это ограниченное количество. Новая геополитическая ситуация требует большего количества людей, которые могут участвовать в защите своей страны в случае необходимости, при этом являясь не профессиональными военными, а резервистами", — сказал Левитс.

"Можно обсуждать, должна ли эта служба быть обязательной только для мужчин или для женщин тоже. И в любом случае я выступаю за принцип равноправия. Женщины тоже должны быть готовы защищать свою страну", — заявил президент.

Он добавил, что существуют разные формы службы, в том числе альтернативные службы, Земессардзе.

Необходимо также обсуждать, как привлечь к службе граждан, проживающих за пределами страны.