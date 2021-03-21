Левитс о работе Бюро вакцинации: результаты увидите после Пасхи

Результаты работы бюро вакцинации будут видны после Пасхи, заявил президент Эгил Левитс в программе "Личность дня" на телеканале Riga TV24.

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Говоря о целесообразности бюро, президент отметил, что новый министр здравоохранения Даниэль Павлютс, вступая в должность, увидел, что Минздрав не отреагировал должным образом на сложившуюся ситуацию. Он принял решение создать бюро как способ быстро реагировать с учетом того, что министерство — довольно большой и громоздкий аппарат.

"Думаю, что у бюро вакцинации был определенный период для разогрева, и это была попытка улучшить ситуацию. Теперь, когда бюро интегрировано в систему здравоохранения, мы увидим результаты относительно скоро, после Пасхи", — сказал Левитс, выразив надежду, что процесс массовой вакцинации будет организован в соответствии с планом и обещаниями.

Президент также отметил, что обвинения латвийского общества в адрес правительства не отличаются от обвинений, адресованных, например, правительствам Германии или Франции. По словам Левитса, пандемия "Covid-19" — новая ситуация для всех правительств, и общественное недовольство оправдано.

"В середине апреля мы увидим, как пойдет процесс вакцинации, когда у нас будет достаточное количество вакцин", — сказал президент.

Как ранее заявила руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича, с 1 апреля должны заработать крупные центры вакцинации в регионах.