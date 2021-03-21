Левитс о работе Бюро вакцинации: результаты увидите после Пасхи
Foto: DELFI

Результаты работы бюро вакцинации будут видны после Пасхи, заявил президент Эгил Левитс в программе "Личность дня" на телеканале Riga TV24.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Говоря о целесообразности бюро, президент отметил, что новый министр здравоохранения Даниэль Павлютс, вступая в должность, увидел, что Минздрав не отреагировал должным образом на сложившуюся ситуацию. Он принял решение создать бюро как способ быстро реагировать с учетом того, что министерство — довольно большой и громоздкий аппарат.

"Думаю, что у бюро вакцинации был определенный период для разогрева, и это была попытка улучшить ситуацию. Теперь, когда бюро интегрировано в систему здравоохранения, мы увидим результаты относительно скоро, после Пасхи", — сказал Левитс, выразив надежду, что процесс массовой вакцинации будет организован в соответствии с планом и обещаниями.

Президент также отметил, что обвинения латвийского общества в адрес правительства не отличаются от обвинений, адресованных, например, правительствам Германии или Франции. По словам Левитса, пандемия "Covid-19" — новая ситуация для всех правительств, и общественное недовольство оправдано.

"В середине апреля мы увидим, как пойдет процесс вакцинации, когда у нас будет достаточное количество вакцин", — сказал президент.

Как ранее заявила руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича, с 1 апреля должны заработать крупные центры вакцинации в регионах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

73

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Вакцинация Даниэл Павлютс Личность Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

От владельца

Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Foreļu iela, Garkalnes nov.,
85 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Rātsupītes iela, Imanta, Rīga,
94 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
700€
Juglas iela, Jugla, Rīga,
500€
Miera iela, Centrs, Rīga,
94 000€
Muižas iela, Garkalnes nov.,
298 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Jaunciema gatve, Jaunciems, Rīga,
395 000€
Beberbeķu 9. līnija, Beberbeķi, Rīga,
195 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
400€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€