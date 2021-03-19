Левитс об отказе KNAB начинать дело о закупке вакцин: если будут подозрения, дело пойдет в суд
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Эгилс Левитс, комментируя в эфире передачи "Личность дня" телеканала Rīga TV24 действия нового генпрокурора Юриса Стуканса, который поручил провести проверку решения KNAB по поводу закупки вакцин от Covid-19, пояснил, что это будет сделано для того, "чтобы проверить, есть ли подозрения в совершении уголовно-правового нарушения", сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Левитс считает, что Министерство здравоохранения в ходе процесса закупки вакцин допустило ряд ошибок и "не было на высоте". К тому же Минздрав "не работал так, как надо было работать". Однако здесь речь будет идти о проверке решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

"Теперь за это расследование ответственен генеральный прокурор. Если придут к выводу, что есть подозрения об уголовно-правовом нарушении, то этот вопрос попадет в суд. И тогда суд решит", — поделился своими знаниями Левитс.

Как сообщалось ранее, KNAB в результате проверки действий чиновников отказался начинать уголовный процесс в связи с закупкой вакцин от Covid-19.

Как сообщалось, в ноябре Латвия уведомила Еврокомиссию о желании приобрести лишь 97 500 доз (на 48759 человек) вакцины на сумму 1 170 000 евро, хотя ей было доступно более миллиона.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Эгилс Левитс Юрис Стуканс Латвия Личность
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Объявления

Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
61 850€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
610 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
588 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
83 850€
Miera iela, Centrs, Rīga,
105 900€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
80 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
171 500€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
488 000€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
146 850€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€