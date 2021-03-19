Левитс об отказе KNAB начинать дело о закупке вакцин: если будут подозрения, дело пойдет в суд

Президент Эгилс Левитс, комментируя в эфире передачи "Личность дня" телеканала Rīga TV24 действия нового генпрокурора Юриса Стуканса, который поручил провести проверку решения KNAB по поводу закупки вакцин от Covid-19, пояснил, что это будет сделано для того, "чтобы проверить, есть ли подозрения в совершении уголовно-правового нарушения", сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Левитс считает, что Министерство здравоохранения в ходе процесса закупки вакцин допустило ряд ошибок и "не было на высоте". К тому же Минздрав "не работал так, как надо было работать". Однако здесь речь будет идти о проверке решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

"Теперь за это расследование ответственен генеральный прокурор. Если придут к выводу, что есть подозрения об уголовно-правовом нарушении, то этот вопрос попадет в суд. И тогда суд решит", — поделился своими знаниями Левитс.

Как сообщалось ранее, KNAB в результате проверки действий чиновников отказался начинать уголовный процесс в связи с закупкой вакцин от Covid-19.

Как сообщалось, в ноябре Латвия уведомила Еврокомиссию о желании приобрести лишь 97 500 доз (на 48759 человек) вакцины на сумму 1 170 000 евро, хотя ей было доступно более миллиона.