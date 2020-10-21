Левитс: общество должно последовательно соблюдать требования эпидемиологической безопасности
Foto: LETA

Общество должно последовательно соблюдать установленные правительством требования эпидемиологической безопасности, подчеркнул президент Эгил Левитс на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Президент заявил, что вторая волна пандемии Covid-19 началась и введенные правительством меры безопасности абсолютно необходимы. "Мы все должны стремиться к их последовательному соблюдению", — подчеркнул президент.

Левитс указал, что в интересах безопасности общества важно знать следующие шаги по введению ограничительных мер в случае, если ситуация с распространением вируса в Латвии изменится.

"Министерство здравоохранения уже подготовило некий план, но он может быть улучшен. Нам нужно знать, что будет происходить при различных сценариях, чтобы мы могли лучше планировать жизнь", — сказал президент.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

8

Source

LETA

Tags

Кришьянис Кариньш Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt