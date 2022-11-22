Левитс официально номинировал Кариньша на должность главы Кабинета министров

Президент Латвии Эгилс Левитс официально номинировал действущего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") на должность главы следующего правительства.

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Об этом Левитс сообщил на пресс-конференции, добавив, что соответствующий документ будет подписан в течение дня.

Фактически Кариньш, хотя и не был официально номинирован на должность, занимался формированием новой коалиции уже с начала октября — когда стали известны итоги выборов. Представляемая премьером партия "Новое Единство" заняла первое место на выборах (26 из 100 мандатов в 14-м Сейме) и взяла на себя инициативу по формированию правительства.

Левитс дал понять тогда, что номинирует премьера, когда станет ясно, что коалиция сложится.

На первом этапе коалиционных переговоров речь шла о создании правительства силами четырех политических сил — "Нового Единства" (26), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13) и "Прогрессивных" (10). На включении в коалицию "Прогрессивных" настаивало "Новое Единство", однако из-за идеологических возражений со стороны "Объединенного списка" и Нацобъединения было решено формировать Кабинет министров из трех партий.

Суммарно у "Нового Единства", "Объединенного списка" и Нацобъединения в Сейме есть большинство — 54 голоса. Трем политическим силам на данном этапе удалось подписать меморандум о сотрудничестве, а также избрать президиум Сейма — новым спикером стал Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список").

В ближайшие дни Сейм сформирует профильные комиссии и изберет председателей.

Сейчас между тремя политическими силами идут переговоры о тексте правительственной декларации. Вероятно, в новом правительстве появится новое ведомство — Министерство климата и энергетики. В ходе переговоров речь шла и о создании постов вице-министров — на этом наставал "Объединенный список".

В случае, если коалиция сумеет договориться и правительство будет создано, Кришьянис Кариньш возглавит Кабинет министров уже во второй раз. Первое правительство Кариньша было утверждено после выборов в 13-й Сейм и проработало весь срок полномочия парламента прошлого созыва.