Левитс: памятник в Пардаугаве постоянно напоминал обществу об оккупации Латвии

Памятник в Пардаугаве постоянно напоминал общественности об оккупации Латвии, заявил президент Эгил Левитс в эфире телеканала LTV1.

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Он подчеркнул, что большая часть латвийского общества поддерживает демократические и правовые ценности. Если общество "стоит на платформе демократии", то неуместно восхвалять оккупантов и Красную Армию, которые принесли Латвии столько бед. Поэтому, по мнению президента, решение снести этот объект правильное, и его поддерживает как он сам, так и большая часть латвийского общества.

"Памятник напоминал нам и о судьбе людей, вывезенных в Сибирь и репрессированных. Нам не нужен такой памятник. Во всем мире памятники или мемориалы, посвященные колонизаторам и разного рода угнетателям, пользуются все меньшим уважением. Их сносят не только в Латвии, но и в других частях мира. Мы демократическое правовое государство, и такие прославления не нужны, потому что они не соответствуют нашим ценностям", — сказал руководитель государства.

На вопрос, понимают ли союзники Латвии позицию Латвии в этом вопросе, Левитс ответил утвердительно, поскольку никто не может ответить на вопрос, зачем Латвии нужен памятник оккупантам. Президент неоднократно подчеркивал, что Латвии такой памятник не нужен.

Президент также сказал, что "снести памятник в головах людей" будет сложно, потому что у многих в сознании есть представление о прошлом, о том, что Латвия так или иначе связана с Россией, но в России правит совсем другой режим — недемократичный, и Латвия ничего общего с этим не имеет. По его мнению, в сознании людей в связи с действиями российской армии на Украине ускорился "процесс отмежевания" от России.

Говоря о том, что должно быть в парке Победы после сноса памятника, президент заявил, что есть разные предложения, однако, по его мнению, было бы хорошо, если бы в парке был какой-то памятный знак жертвам Красной армии. Левитс также напомнил, что уже неоднократно высказывал мнение о том, что в парке должен быть мемориал жертвам советской оккупации.