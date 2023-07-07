"Я благодарю народ Латвии за предоставленную мне возможность служить Латвии четыре года на посту президента. Я благодарю своих единомышленников, коллег и сторонников. Я благодарю своих критиков. Я и в дальнейшем буду работать на благо Латвии — как ответственный гражданин своей страны и как свободный человек", — сказал президент Эгил Левитс.

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Левитс в своем выступлении заявил, что выступает за Латвию как за национальное государство. За латышскую Латвию, где остаткам советской оккупации нет места, подчеркнул он.

"Я выступаю за государственный язык, за образование на латышском языке, за единую историю Латвии, за признание наших героев сопротивления, за латышское наследие на наших исторических землях", — продолжил Левитс.

Он подчеркнул, что безопасность Латвии была самой важной задачей его президентства. "Я отстаивал обязанность НАТО защищать каждый сантиметр латвийской земли", — сказал он.

По данным архива агентства LETA, 29 мая 2019 года Сейм избрал президентом Латвии судью Суда ЕС Левитса. На должность его выдвинули коалиционные партии. За Левитса проголосовал 61 депутат.

Левитс в 1982 году окончил юридический факультет Гамбургского университета, а в 1985 году — факультет социальных наук и философии Гамбургского университета.

Левитс ранее был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии. Был депутатом 5-го Сейма, министром юстиции. Позже Левитс был избран членом Европейского суда по правам человека от Латвии, а затем стал судьей Суда ЕС.

Левитс является соавтором Декларации независимости от 4 мая 1990 года, а также работал над составлением преамбулы к Конституции. Левитс баллотировался на президентских выборах и в 2015 году, но большинство Сейма тогда поддержало кандидатуру Раймонда Вейониса.

8 июля вступит в должность новый президент Латвии, многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.