Левитс поблагодарил Вооруженные силы и напомнил, что НАТО защитит каждый квадратный метр

Во время военного парада в Салдусе, посвященного 32-й годовщине принятия Декларации о независимости Латвийской Республики, президент Эгилс Левитс поблагодарил Силы обороны Латвии за их профессионализм и дисциплину. И напомнил, что НАТО обещает защищать каждый квадратный метр каждой страны-члена, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Парад латвийских, так и других солдат НАТО в Салдусе принимали президент Эгилс Левитс и министр обороны Артис Пабрикс.

От имени народа Левитс поблагодарил Национальные вооруженные силы (НВС), пограничников, полицию, пожарных и спасателей за их службу, профессионализм и дисциплину. Президент заявил, что они защищают государственность Латвии и неприкосновенность ее территории, и подчеркнул, что государство — высшее воплощение воли нации к самоопределению.

"Вы также защищаете идентичность и ценности нашей страны и народа, мировоззрение, которое проистекает из нашей культуры и совместно прожитой истории", — сказал Президент, отметив, что представители НВС и других оборонных структур защищают безопасность. , мир и свободу латвийских граждан. Это их "благородная и священная задача".

Левитс отметил, что борьба украинского народа за свободу и независимость своей страны демонстрирует важность Вооруженных сил, поддерживаемых внутренними службами и обществом в целом, для выживания каждой страны. Вторжение России в Украину также показывает, что в 21-м веке Европе, возможно, придется защищать свою страну с оружием в руках.

Левитс напомнил, что НАТО подтверждает: каждый квадратный метр земли каждого государства-члена будет защищен. В настоящее время командующие НАТО работают над развертыванием независимой и полноценной военной группировки на восточном фланге Альянса, в том числе в Балтийском регионе, поэтому сейчас ведется поиск места для новой военной базы НАТО.

Президент пояснил, что база будет иметь сдерживающее назначение, она повысит уровень боеготовности, а также безопасность Прибалтики будет укреплена "весьма возможным и долгожданным" вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

В своем выступлении Пабрикс среди прочего отметил, что не всегда принято думать о том, насколько хрупка свобода. Как видно в Украине и других странах, свобода может быть оспорена в любой момент, отметил политик, подчеркнув, что свобода лучше всего защищается сообща.

В параде также приняли участие солдаты сил НАТО в Латвии, представленные солдатами из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Исландии. Все они ответили на приветствие президента на латышском языке.

В завершении парада мэр Салдуса передал флаг мэру Алуксне - следующий парад 4 мая пройдет в этом городе.