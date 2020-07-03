Левитс почтит память жертв геноцида еврейского народа, посетив место сожженной рижской синагоги

Сегодня, за день до памяти жертв геноцида еврейского народа, президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш возложат цветы к мемориалу на месте Большой хоральной синагоги на ул. Гоголя.

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Церемония состоится в 12.00.

4 июля 1941 года в Риге нацистами была сожжена Большая хоральная синагога вместе с находившимися в ней людьми.

Из проживавших до войны в Латвии 93 000 евреев в период нацистской оккупации с 1941 по 1945 год были убиты более 70 000 местных евреев и около 20 000 евреев, доставленных в Латвию из других стран Европы.

В советское время руины синагоги были снесены, а на ее месте разбит сквер. В 1993 году здесь был создан мемориал памяти жертв геноцида, а в 2007 году открыт памятник спасителям евреев.