Левитс: погибшие в годы геноцида граждане еврейской национальности — большая потеря для Латвии
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Граждане Латвии, погибшие в результате геноцида еврейского народа, являются большой утратой для Латвии, заявил президент Эгил Левитс в день памяти жертв геноцида еврейского народа, возлагая цветы к мемориалу на улице Гоголя в Риге.

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"Сегодня день памяти геноцида евреев, когда Латвия потеряла многие тысячи граждан еврейской национальности. Это большая потеря для всей Латвии", — сказал Левитс.

Президент также отметил, что "это одно из самых чудовищных преступлений против человечности в истории, и мы помним жертв этого преступления".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также возложил цветы к мемориалу у Рижской хоральной синагоги.

"Мы склоняем головы перед жертвами и чтим тех, кто, рискуя своей жизнью, спасал своих сограждан. Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные преступления никогда не повторились", — сказал Кариньш.

В период с 1941 по 1945 год нацисты уничтожили в оккупированной Латвии 70 000 евреев.

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