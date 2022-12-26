Левитс пока не решил, выдвигать ли свою кандидатуру на второй срок

Президент Латвии Эгилс Левитс пока не готов объявить, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Сейчас поддержки большинства в Сейме у него нет, заявил Левитс в интервью передаче Kāpēc на Delfi TV.

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"Я наблюдаю за ситуацией. В чем могу быть уверенным — это в том, что 8 июля (когда заканчивается срок полномочий президента Латвии) я смогу завершить свою работу. У меня есть разные мысли, что делать потом. Научные проекты…", — заявил Левитс. Без определенной поддержки выдвигать кандидатуру не имело бы особого смысла, отметил он. С полной записью интервью можно ознакомиться здесь.

Сейчас, по словам президента, у него нет поддержки большинства депутатов Сейма, но "ситуация стремительно меняется". В частности, Левитс заявил, что не стремится завоевать поддержку "Объединенного списка". "У меня свой распорядок работы, он распланирован до июля. Буду его придерживаться. Нет никакого смысла стараться кому-то понравиться. Я делаю свою работу. Если есть поддержка — значит, есть. Если нет — нет", — сказал Левитс.

Перед выборами в Сейм лидеры "Объединенного списка" утверждали, что будут выдвигать своего кандидата на пост президента Латвии. Левитс планирует принять решение по поводу того, идти ли на второй срок, в мае.

Президент Латвии избирается голосованием депутатов парламента. Полномочия Эгила Левитса истекают 8 июля 2023 года.