Левитс получил новый пост: он стал особым представителем по вопросам международного права и ответственности государства

Бывший президент страны Эгилс Левитс назначен особым представителем Латвии по вопросам международного права и ответственности государства, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
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Левитс назначен распоряжением президента страны Эдгара Ринкевича.
Левитс будет занимать должность период полномочий Ринкевича.
Особый представитель Латвии по вопросам международного права и ответственности государства свои обязанности должен исполнять в связке с президентом.
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