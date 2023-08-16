Левитс получил новый пост: он стал особым представителем по вопросам международного права и ответственности государства
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Бывший президент страны Эгилс Левитс назначен особым представителем Латвии по вопросам международного права и ответственности государства, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Левитс назначен распоряжением президента страны Эдгара Ринкевича.

Левитс будет занимать должность период полномочий Ринкевича.

Особый представитель Латвии по вопросам международного права и ответственности государства свои обязанности должен исполнять в связке с президентом.

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