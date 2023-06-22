Левитс попрощался с Сеймом: латышскость, "железный занавес" и благодарность Лиане Ланге

В четверг, 22 июня, президент Латвии Эгилс Левитс выступил с последней речью в Сейме в качестве главы государства. Уже 8 июля состоится инаугурация новоизбранного президента Латвии — нынешнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уходящий президент выступал перед депутатами Сейма более 45 минут. Портал Delfi приводит самые яркие высказывания Эгилса Левитса, который стал самым непопулярным в истории в народе президентом страны.

"Железный занавес" должен быть непроницаем



"Россия не была наказана ни за оккупацию стран Балтии, ни за другие международные преступления. На этот раз России придется понести наказание. Рано или поздно", — заявил Эгилс Левитс, говоря о военном вторжении России в Украину.

"Сегодня на границе под Зилупе опустился "железный занавес". Он не должен быть проницаемым ни в военном, ни в хозяйственном отношении, ни в сознании жителей Латвии. Этот "железный занавес" разделяет миры несовместимых ценностей. Поэтому мы должны терпеливо, но настойчиво продолжать строить общество, невосприимчивое к русскому миру во всех его проявлениях", — продолжил мысль Левитс: "Сплоченное общество не является сплоченным обществом любой ценой. Единым обществом может быть только одно, основанное на общих ценностях — латышскости, демократии, европейской принадлежности. Ценностям, которые человек считает своими"

Латышскость и последствия советского колониализма



"В отношении демократии и принадлежности к Европе в Латвии существует достаточно большое единодушие, а в отношении латышскости — к этому еще надо прийти. Латышскость для значительной части общества самоочевидна, но есть и те, кто до сих пор мечтает об удобном "русском мире" здесь, в Латвии. В свою очередь, иные просто не видят пережитков русского и советского колониализма и русификации, привыкают к ним или мирятся с ними", — быстро перешел от темы безопасности к теме латышскости Эгилс Левитс: "В центре латышскости — латышский язык как государственный. Но латышскость — это гораздо больше. Это также видение мира непосредственно с нашей точки зрения. Это наша культура. Это наше понимание истории, вера в то, что оккупация Латвии была преступлением, что независимая страна является ценностью, что Латвия принадлежит западному, а не восточному миру. Латышcкость — прочная основа нашего гражданского общества. Латышскость призывает всех к включению. И это никоим образом не умаляет права нацменьшинств на взращивание в своей среде, возможности взращивать свою национальную и культурную самобытность".

Памятники снесены, пора переименовывать улицы

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама



Эгилс Левитс подчеркнул, что всегда последовательно выступал за "единую школу на латышском языке". Также президент напомнил: чтобы избавиться от колониального наследия, нужно перестать изучать в школах русский язык даже как второй иностранный.

"Латвия за последний год освободилась от многих памятников, прославляющих оккупацию. Эта работа еще не завершена. Ведь в публичном пространстве Латвии все еще есть ряд названий улиц и знаков, символизирующих принадлежность Латвии к российскому пространству. Учитывая агрессивный империализм России, пора это изменить.

Общественное пространство Латвии должно утверждать наши латышские, демократические, европейские ценности, а не ценности советских оккупантов и царской России", — сказал уходящий президент: "Поэтому в понедельник я представил в Сейм соответствующую законодательную инициативу. К ней прилагается составленный Центром общественной памяти список названий улиц, связанных с оккупацией, которые бы следовало переименовать".

"Вы сможете обсудить это, по каждому названию отдельно", — сказал Левитс, обращась к депутатам: "Но я хотел бы спросить — какой посыл несут нам улицы Пиониеру, Гагарина или Пушкина? Неужели т, что Латвия как-то до сих пор принадлежит российскому пространству? Даже сегодня, когда агрессивный империализм России подчеркивает, что пространство так называемого русского мира намного шире границ России".

Левитс поддержал кампанию Atkrievisko Latviju!



Президент Эгилс Левитс упомянул в своей речи и письмо некоего молодого врача, который поделился мнением о "неприемлемой ситуации в сфере здравоохранения". По словам главы государства, неприемлемо то, что норма Закона "О правах пациента", предусматривающая, что пациент вправе получать информацию в понятной форме, трактуется односторонне — как то, что врач обязан говорить по-русски.

"Но почему не по-польски, почему не по-фински? Почему не на литовском? Здесь нет логики", — возмутился с трибуны Сейма Левитс: "Это означает, что необходимо срочно принять регулирование закона, которое на практике не допускает дискриминации латвийских врачей и других медицинских работников".

"В нашей стране по-прежнему много компаний, требующих от своих сотрудников знания русского языка. Почему?", — продолжил президент: "Не потому ли, что Латвия когда-то была частью царской Российской империи и 50 лет была оккупирована Советским Союзом? Я думаю, что мы не должны допустить, чтобы наше молодое и образованное поколение было вытеснено с латвийского рынка труда, вытеснено из Латвии. Им не нужно учить русский язык.

Я благодарю гражданское общество, особенно Лиану Лангу (инициатора кампании Atkrievisko Latviju! — Редакция) и ее единомышленников, за последовательную и эффективную кампанию по укреплению латышского языка. И я призываю к продолжению и расширению этой кампании. Именно гражданская активность общества действительно сделала возможным то, что русский язык больше не навязывается латышам во многих ситуациях. Но если общественного давления недостаточно, должен вмешаться законодатель, в случае необходимости закон должен быть изменен, и закон не должен гарантировать продолжение последствий колониальной и русификационной политики царской России и Советского Союза в свободном и независимом Латвийском государстве".