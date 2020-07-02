Левитс попросит правительство обратить внимание на вопрос защиты прав детей в Латвии

Защиту прав детей необходимо рассматривать в контексте политики поддержки семей, считает президент Эгилc Левитс. В среду в Рижском замке он провел встречу с представителями центра Dardedze и Межведомственного координационного центра (МКЦ), чтобы обсудить проблемы в сфере защиты прав и благополучия детей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представители Dardedze и МКЦ проинформировали Левитса о недостаточной координации политики в области прав детей и поддержки семей между различными учреждениями и организациями. Левитс отметил, что в этой области заметно отсутствие горизонтального сотрудничества, и эту проблему необходимо решать.

Президент и присутствующие обсудили участие Латвии в основанном ООН движении "Первопроходцы". Целью этой инициативы является повышение осведомленности общества и внедрение национального стандарта предотвращения насилия в отношении детей в каждой стране мира.

Левитс подчеркнул, что планирует привлечь внимание Кабинета министров к проблемам защиты прав детей, а также обсудить необходимость членства Латвии в вышеупомянутом движении ООН.