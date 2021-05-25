Предоставление послаблений людям, привитым от Covid-19, — не дискриминация, а защита общественного здоровья, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Эгил Левитс.

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По его мнению, Латвия сейчас находится в хорошей ситуации, потому что вакцин хватает, и все, кто хочет, могут привиться.

Левитс отметил, что правительство, врачи и ученые уже более полугода говорят о необходимости прививок от Covid-19, поэтому вакцинация больше не является вопросом информированности.

Он подчеркнул, что привитые от Covid-19 быстрее других почувствуют, что ограничения уменьшатся. Президент считает, что такая ситуация не может считаться дискриминацией, так как это защита здоровья общества.

"Задача правительства — следить за тем, чтобы те, кто намеренно по разным причинам не привился, не подвергали опасности других людей. Следовательно, преимущества для вакцинированных понятны и адекватны", — подчеркнул Левитс.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения разрабатывает ряд послаблений ограничений для тех жителей, кто привился от Covid-19.