Левитс поспособствует сбору свидетельств от украинских беженцев в Латвии о военных преступлениях России

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан призвал подавать доказательства того, что происходит в Украине. Эгилс Левитс просит чиновников создать систему для сбора доказательств от украинских беженцев в Латвии о военных преступленях. Об этом президент заявил в Twitter.

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Базирующийся в Гааге МУС начал расследование предполагаемых военных преступлений на основе международного коллективного иска против России, к которому присоединились 39 стран. На прошлой неделе группа следователей МУС посетила Украину.

7 марта Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России по обвинению в геноциде. Между тем, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на этой неделе, что уже четыре европейских страны начали расследование военных преступлений России в Украине.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину. Сначала бомбили военные объекты, но позже начались нападения на населенные пункты. Киев, Харьков, Черновцы и Мариуполь бомбят постоянно.

Неделю назад известный американский юрист и последний живой обвинитель на Нюрнбергском процессе Бенджамин Ференц выразил уверенность в том, что президенту России Владимиру Путину должны предъявить обвинение в преступлениях против человечности, совершенных российской армией в Украине.