Левитс: правительство Кариньша вытащило Латвию из болота

Стабильность правительства Кришьяниса Кариньша обеспечивается отсутствием альтернативных вариантов правящей коалиции, сказал президент Латвии Эгилс Левитс в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения, оценивая первый год работы Кабинета министров.

По словам Левитса, Кариньш возглавляет особую коалицию, состоящую из пяти партий, одна из которых практически разрушилась. Партии сильно отличаются друг от друга, но составляют единственный приемлемый для общества вариант коалиции с учетом состава Сейма, что и обеспечивает стабильность правительства.

"Я бы сказал, что проделана серьезная работа", - прокомментировал работу правительства президент, отметив, что общество невысоко оценивает деятельность правительства, но это характерно для работы фактически всех предыдущих правительств Латвии.

По мнению Левитса, большим достижением правительства Кариньша стало недавнее положительное заключение Moneyval о ситуации с отмыванием денег в Латвии. Президент полагает, что именно это правительство "вытащило Латвию из болота", в котором она оказалась из-за проблем в финансовом секторе. По мнению политика, заключение Moneyval дает положительные надежды, что Латвия не будет включена в "серый список" организации FATF.

Говоря о налоговой реформе, Левитс отметил, что одна из главных задач правительства - это улучшение справедливости налоговой системы: проверить, действительно ли нужны налоговые льготы всем, кому они предоставлены, и предложить льготы тем, кому они на самом деле необходимы.

Идею объединения трех государственных спецслужб в одну Левитс не считает оптимальным вариантом, потому что это создало бы информационную монополию и доминирующее положение.