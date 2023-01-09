Левитс предложил ввести стипендии для желающих изучать один из языков Евросоюза или предметы STEM

Президент Эгилс Левитс предлагает учредить программу стипендий для молодых людей, которые хотят изучать один из языков Европейского союза или предметы STEM (наука, технология, инженерия, математика).

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Левитс после встречи с депутатами фракций "Нового Единства", Объединенного списка и Национального объединения заявил, что через пару лет это могло бы обеспечить достаточное количество учителей, которых сейчас не хватает. Это был один из вопросов, обсуждавшихся на встрече с депутатами.

Президент сообщил журналистам, что сегодня обсуждались планы работы новой коалиции на ближайшие четыре года. Депутаты заявили, что коалиция работает хорошо и сотрудничество удовлетворительное.

Также, по словам Левитса, на встрече обсуждались новые законопроекты, в частности, о службе государственной обороны, вопросы экономики и ее трансформации, проблемы социальной поддержки.

"Мы обсудили много вопросов, связанных с тем, что за время украинской войны у латышей укрепилось самосознание и уверенность в своем национальном государстве, и это нужно продолжать. Необходимо принять закон, который не допускает дискриминации латышей в рынке труда. Мы также говорили о том, как можно было бы реализовать школьную реформу", — сказал президент.