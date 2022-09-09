Левитс приехал с визитом в Киев и встретился с президентом Украины
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В пятницу, 9 сентября, президент Эгилс Левитс посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на странице Левитса в социальной сети Twitter.

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Президент подтвердил Зеленскому поддержку Латвии в отношении Украины и подчеркнул, что Латвия поможет Украине в процессе восстановления городов.

Уже сообщалось, что в июле этого года Киев посетила первая леди Латвии Андра Левите. Там она приняла участие в международном саммите и подтвердила готовность Латвии участвовать в процессе восстановления Украины.

Первая леди приняла участие в организованном женой президента Украины Еленой Зеленской саммите "Украина и мир: будущее, которое мы (пере)строим вместе" (Ukraine and the World: The Future We (Re)build Together).

На саммите Андра Левите заверила: "Латвия, от правительства до бизнесменов и гражданского общества, с Украиной сегодня, завтра и, конечно же, после победы Украины в этой жестокой войне. Латвия готова участвовать в процессе восстановления Украины".

Левитс же в апреле этого года уже ездил с визитом в Украину. Он вместе с президентами стран Балтии и Польши посетил Бородянку в Киевской области, где были обнаружены серьезные разрушения и выявлены убийства мирных жителей после ухода российских войск.

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