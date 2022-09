Левитс приехал с визитом в Киев и встретился с президентом Украины

В пятницу, 9 сентября, президент Эгилс Левитс посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на странице Левитса в социальной сети Twitter.

Президент подтвердил Зеленскому поддержку Латвии в отношении Украины и подчеркнул, что Латвия поможет Украине в процессе восстановления городов.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26