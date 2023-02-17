Левитс примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

С сегодняшнего дня по воскресенье, 19 февраля, президент Латвии Эгил Левитс принимает участие в ежегодной европейской конференции по безопасности - Мюнхенской конференции. На ней лидеры стран мира и международных организаций обсудят основные проблемы внешней политики и политики безопасности, сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

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Левитс приглашен участвовать в дискуссии об устойчивости в северо-восточной Европе и в круглом столе, посвященном важности Инициативы трех морей в развитии европейской инфраструктуры.

Накануне годовщины российского вторжения в Украину в центре внимания дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности будет оценка сотрудничества и политической приверженности альянса международному порядку, основанному на правилах.

Наряду с повесткой конференции запланированы важные встречи, в том числе встреча лидеров трех балтийских государств с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также запланированы двусторонние встречи Левитса с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, президентом Косово Вьосой Османи, наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и др.