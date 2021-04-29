Левитс привился второй дозой AstraZeneca

Президент Латвии Эгил Левитс получил вторую дозу вакцины от коронавируса, сообщает Канцелярия президента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первую дозу Левитс получил 11 февраля в больнице им. Страдиня. В тот же день привились премьер-министр Кришьянис Кариньш, бывшие президенты Латвии Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс, а также некоторые другие должностные лица.

Согласно опубликованному в медицинском журнале Lancet исследованию, наибольшую эффективность вакцина AstraZeneca показывает в том случае, если интервал между дозами доставляет 12 недель.