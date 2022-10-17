Левитс призвал Кариньша продолжить детальные переговоры по созданию коалиции

Президент Эгил Левитс попросил лидера "Нового Единства", премьер-министра Кришьяниса Кариньша продолжить детальные переговоры с возможными партнерами по коалиции, сообщил сегодня Левитс журналистам после встречи с Кариньшем.

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"Новое Единство" ведет переговоры с "Объединенным списком", Национальным объединением и "Прогрессивными".

Отвечая на вопросы журналистов, Левитс в очередной раз повторил, что формирование правительства возможно как из трех партий с 54 голосами, так и из четырех партий с 64 голосами.

Хотя Конституция на формирование правительства не предусматривает каких-либо сроков, новое правительство у нас может быть в ноябре, добавил президент.

"Новое Единство" в 14-м Сейме получило 26 мандатов, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 12, таким образом, эти три партии вместе составили бы большинство в 54 голоса.

Если бы эти три партии объединились с "Прогрессивными", то большинство составило бы уже 64 голоса.

Комментируя призыв "Объединенного списка" к проведению коалиционных переговоров в составе трех партий без "Прогрессивных", Левитс отметил, что Кариньш продолжит переговоры со всеми четырьмя партиями, поскольку в первую очередь необходимо найти общие знаменатели относительно того, какие действия придется предпринимать следующему правительству.

На вопрос о своей позиции относительно поддержки "Объединенным списком" и Национальным объединением трехпартийной коалиции президент ответил, что если коалиция будет сформирована 54 голосами, то партии должны иметь очень твердое убеждение в том, что у них есть общая программа. 54 голоса — это минимум, с которым можно было бы двигаться вперед, сказал Левитс, подчеркнув при этом, что в этом случае для формирования правительства трем партиям-лидерам обязательно договориться об "общих элементах".

"Не нужно сейчас каждому куда-то бежать занимать какие-то должности", — сказал президент, отметив, что он полностью отвергает подход к формированию коалиции, сконцентрированный на распределении должностей. Изначально необходимо договориться о том, чего нужно будет добиться следующей коалиции, и тогда станет понятно, какие фракции могут в нее войти.

После этого следует рассмотреть вопросы структуры правительства, и только в самом конце — кандидатов на посты, отметил Левитс. "Так что те, кто надеется на министерские посты — пусть потерпят", — сказал президент.

Ожидается, что в следующий понедельник, 24 октября, Кариньш снова отчитается перед Левитсом о проделанной работе. Партии следующей коалиции должны стать достаточно крупным или стабильным элементом, на который можно опереться. Должно быть создано правительство, которое "не просто существует, но способно продвигать развитие Латвии", сказал Левитс.